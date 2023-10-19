Французский генерал заявил, что конец СВО сейчас означал бы победу РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Окончание конфликта на Украине на данном этапе означало бы победу России. Такое мнение выразил французский генерал Бруно Клермон в статье для журнала Valeurs Actuelles.

"Если бы война закончилась завтра, русские просто победили бы", – считает он.

Издание отмечает, что контрнаступление украинских сил не привело к достижению заявленных целей – возвращению территорий Донбасса и Крыма.

В материале уточняется, что украинское командование допустило ошибку, ожидая, что выход к первой линии обороны российских сил приведет к краху всей системы обороны ВС РФ.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления. Он добавил, что Вооруженные силы РФ перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ предпринимают попытки наступления на разных направлениях, однако терпят неудачи. Шойгу добавил, что российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника.



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