Шойгу заявил о безуспешных попытках наступления ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинская армия предпринимает попытки наступления на разных направлениях, однако терпит неудачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"То, что сегодня происходит в зоне специальной военной операции, естественно, характеризуется такими вещами, как попытки противника на разных направлениях проводить наступательные действия, на всех направлениях практически сталкиваются с нашей активной обороной", – цитирует его РИА Новости.

По словам Шойгу, российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника. Вооруженные силы (ВС) РФ также не допустили успеха украинских войск в период весеннего, летнего и осеннего наступлений.

В зоне спецоперации, обратил внимание глава Минобороны, российская армия выстроила глубоко эшелонированную активную оборону на всех участках фронта.

До этого министр обороны РФ заявил об огромных потерях ВСУ на фронте. По его словам, украинские войска лишились как живой силы, так и техники. В частности, они потеряли 1,5 тысячи бронированных машин.



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