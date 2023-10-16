Шойгу заявил об огромных потерях ВСУ при контрнаступлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери во время проведения контрнаступления, начавшегося в июне. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании по оперативным вопросам, которое провел Владимир Путин.

"После начала кампании 4 июня противник понес существенные потери, серьезные потери в живой силе и технике", – добавил он.

Кроме того, глава оборонного ведомства отметил, что ВС РФ уничтожили в ходе украинского контрнаступления сотни танков, а также 1,5 тысячи бронированных машин.

Ранее Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая сообщил, что украинская сторона несет огромные потери в попытках контрнаступления. По его словам, они в восемь раз превышают российские.

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