Фото: ТАСС/Сергей Бобылёв/kremlin.ru

Украинская сторона несет огромные потери в попытках контрнаступления. Они в восемь раз превышают российские. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении", – приводит ТАСС слова российского президента.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки. Потери противника при этом составили до 410 военных.

До этого Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными".

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