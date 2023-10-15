Потери ВСУ на донецком направлении составили до 410 военнослужащих – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ на донецком направлении отразили пять атак бригад у Орехово-Василевки, Дубово-Василевки, Клещеевки. Потери противника при этом составили до 410 военных. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщили в ведомстве, на донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили пять атак подразделений 56-й механизированной бригады и 127-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка ДНР.

Кроме того, сообщается, что в районах населенных пунктов Андреевка и Клещеевка ДНР российские войска смогли нанести поражение живой силе и технике 93-й механизированной бригады, 112-й бригады территориальной обороны, 5-й и 3-й штурмовых бригад ВСУ.

"Общие потери противника на данном направлении составили до 410 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и три автомобиля", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский на херсонском направлении. В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до двадцати военнослужащих и 2 автомобиля.