ВС РФ пресекли деятельность двух украинских ДРГ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп на острове Алешкинский на херсонском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"В результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 20-ти военнослужащих и 2 автомобиля", – говорится в заявлении.

Кроме того, ВС РФ у населенного пункта Ольшана Харьковской области пресекли деятельность украинской ДРГ.

СМИ ранее сообщали, что российские военные начали наступательные действия в Авдеевке в ДНР. Цель подобного заключается во взятии в котел украинских подразделений. Наступление Вооруженных сил (ВС) РФ назвали крупнейшим с весны 2022 года.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии. При этом он не смог назвать точную дату завершения противостояния. По его словам, последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины.

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