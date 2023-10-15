Украинские военные рискуют оказаться в котле в Авдеевке – СМИ

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Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступать на позиции украинской армии в Авдеевке в ДНР с целью окружить подразделения противника. Об этом сообщает Economist.

Наступательные действия российской армии назвали одними из крупнейших с весны 2022 года.

"Его цель (цель наступления. – Прим. ред.), похоже, состоит в стремлении взять в "котел" украинцев", – следует из материала издания.

После провала украинского контрнаступления, отмечается в статье, российские подразделения взяли лидирующие позиции. Сейчас отряды ВСУ в Авдеевке уже окружены с трех сторон.

Ранее сообщалось, что всех военнообязанных граждан на Украине призвали явиться в военкоматы. Подобное объяснили необходимостью правильной работы ресурсов. Мобилизации на Украине подлежат граждане в возрасте от 18 до 60 лет.



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