Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллерия ВС РФ уничтожила украинский склад с боеприпасами в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова.

Кроме того, были также уничтожены два автомобиля с военнослужащими ВСУ около Великой Новоселки, а в ходе контрбатарейной борьбы украинские войска потеряли четыре минометных расчета.

Чехов добавил, что авиация и артиллерия РФ поразили места сосредоточения живой силы и техники противника в районах Новомихайловки, Константиновки, Водяного, Старомайорского и Урожайного.

Ранее сообщалось, что российские войска сорвали и отразили девять атак ВСУ на краснолиманском направлении. Потери украинских войск составили до 540 солдат, а также четыре танка, два автомобиля и две боевые машины пехоты.

До этого в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ с 7 по 13 октября нанесли восемь групповых ударов оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер-М" и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по военным объектам Украины.

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