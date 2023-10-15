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Командование украинских войск не соблюдает основные военные правила, из-за чего и терпит провалы на фронте. Таким мнением поделился обозреватель издания Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация.

Журналист отметил, что ВСУ несут огромные потери из-за того, что вынуждены переходить в безрассудное контрнаступление в условиях численного меньшинства.

На поле боя существуют правила, которые недозволительно нарушать, подчеркнул ди Грация. По его словам, если бы командующие НАТО совершили подобную ошибку, то их бы выгнали за военную некомпетентность.

Ранее СМИ сообщали о том, что украинский президент Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации, сложившейся в зоне боевых действий, и сокращения западной помощи.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Соединенным Штатам не удастся поддерживать одновременно и Украину, и Израиль, любые заявления о такой возможности смехотворны.

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