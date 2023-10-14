Украина находится на грани из-за ситуации в зоне боевых действий – СМИ

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Украинский президент Владимир Зеленский находится на грани из-за ситуации, сложившейся в зоне боевых действий, и сокращения западной помощи. Об этом сообщает The Statesman.

"Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания. Зеленский заявил, что украинцам нужно научиться жить в условиях войны, как это делает Израиль. Отличие между странами в том, что Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада", – говорится в статье.

По словам авторов материала, контрнаступление ВСУ слабеет.

Как отмечается, для Евросоюза ставки высоки, поскольку в Европе не могут принять конфликт в качестве новой реальности. Однако европейским странам выгодно затягивать его.

Обозреватели добавили, что Киев лишается поддержки Запада, на которую полагается.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными".

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