На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

На Украине все военнообязанные должны самостоятельно явиться в местные военкоматы для уточнения данных, в том числе женщины-медики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо украинским изданиям.

По его словам, это необходимо для того, чтобы ресурсы, которые есть на сегодня в распоряжении военкоматов, использовались правильно, а также для предоставления отсрочки имеющим на нее право.

Фитьо напомнил, что сегодня мобилизация на Украине касается мужчин от 18 до 60 лет.

Ранее представитель военкомата Полтавской области Украины Роман Истомин заявил, что каждый мужчина в стране должен понимать, что ему, скорее всего, придется воевать.

До этого СМИ сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.

В ряды ВСУ планируют призвать сотни тысяч украинцев в ближайшие месяцы