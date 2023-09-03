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Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

По данным прессы, изменения вступили в силу 25 августа. В списке также детализовали порядок определения места службы для ограниченно годных и уточнили порядок принятия постановления военно-врачебной комиссии (ВВК).

"Теперь одновременно с постановлением об ограниченной пригодности к военной службе ВВК должна принимать постановление о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности", – отмечается в сообщении.

В случае признания мужчины непригодным к службе по военной специальности, командир части в праве направить человека на ВВК. В частности, Минобороны Украины упростило требования комиссии для десантников и морпехов, для военных десантно-штурмовых войск и морской пехоты.

Ранее сообщалось, что Украине для достижения какого-либо успеха в противостоянии с Россией нужно мобилизовать до 3 миллионов человек. Как отмечали СМИ, ни обладание высокоточным оружием, ни удары беспилотников не смогут привести Украину к ощутимому успеху.

Подобные ресурсы могут быть эффективны только в том случае, если удастся установить стратегически значимые цели, что представляется сложной задачей.

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