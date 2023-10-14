Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подготовка солдат Вооруженных сил РФ к зиме в зоне спецоперации вызывает беспокойство у президента Украины Владимира Зеленского и НАТО. Об этом сообщает арабская газета Al Khaleej.

В статье также сказано, что российская армия уже укрепила линии обороны в зоне СВО и получила новейшие виды вооружения.

"Зеленский вместе с НАТО находится в панике из-за того, как пройдет грядущая зима, учитывая подготовку России на фронтах и ее военные планы", – подчеркивает источник.

Также авторы материала отмечают, что НАТО негодует по причине провала контрнаступления Украины. Однако, по информации издания, даже в этом случае командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) настаивает на продолжении наступления.

При этом источник подчеркивает, что власти Киева не беспокоятся по поводу возможных последствий для страны. На данный момент, как сообщают авторы статьи, все стороны конфликта ожидают "зимней битвы", которая может нанести НАТО и Украине еще больший ущерб.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

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