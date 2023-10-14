Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В городе Запорожье, который находится под контролем ВСУ, господствует атмосфера террора, поэтому местные граждане ожидают прихода ВС РФ. Об этом РИА Новости сообщил глава местного общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня в городе царит атмосфера террора, запугивания, проверок, обысков на улицах, насильственная мобилизация", – отметил он.

По его словам, 80 лет назад завершилась Запорожская фронтовая наступательная операция советских войск, благодаря которой удалось освободить город от немецко-фашистских захватчиков. Также Рогов сообщил, что город на данный момент живет в тех же условиях, что и 80 лет назад.

При этом он подчеркнул, что даже Киев уверен в нынешнем освобождении Запорожья от оккупации ВСУ.

"Поэтому киевский режим запрещает местным жителям праздновать день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков", – добавил глава "Мы - вместе с Россией".

Ранее Рогов рассказал, что подразделения ВСУ начали наступление в Запорожской области. Также он добавил, что ВСУ атаковали позиции ВС РФ огромным количеством бронетехники, а также несколькими подразделениями солдат, число которых достигает до четырех рот.

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