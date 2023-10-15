В Херсонской области заявили об ударе по элитному подразделению ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в районе военной базы в Николаевской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Потери – около 20 боевиков", – написал он.

По словам главы региона, за минувшие сутки ВСУ продолжили обстреливать города левобережья. Украинские войска нанесли удары по Новой Каховке, Каховке, Алешкам и другим населенным пунктам региона.

Как уточнил Сальдо, всего они выпустили около 115 боеприпасов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления. Он добавил, что Вооруженные силы РФ перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне спецоперации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии. При этом он не смог назвать точную дату завершения противостояния. По его словам, последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины.

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