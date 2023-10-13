Постпред РФ при ООН Небензя объявил об окончании контрнаступления ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне спецоперации. Контрнаступление украинских войск закончено, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным. Его цена, к сожалению, – десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать", – цитирует дипломата РИА Новости.

12 октября начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признал, что украинская армия выбилась из графика в своих контрнаступательных действиях. Однако он не стал уточнять, что именно он имеет в виду.

Ранее немецкая газета Bild написала, что правительство Украины испытывает отчаяние из-за дефицита оружия и провала наступления. В статье говорилось, что страны Запада оказывают помощь Вооруженным силам Украины не на том уровне, который позволил бы добиться успехов на передовой. В связи с этим наступление ВСУ потерпело неудачу.

Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины потеряли более 90 тысяч человек с 4 июня – момента так называемого контрнаступления. Потери он назвал "санитарными" и "безвозвратными".

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