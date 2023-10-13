13 октября, 16:10Политика
Экс-разведчик США заявил, что ВС РФ "возьмут в котел" ВСУ в двух областях
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы (ВС) РФ в ближайшее время "возьмут в котел" украинских военных, которые оказались в невыгодной для них ситуации в Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщил бывший разведчик США Скотт Риттер.
"Русские загнали их в ловушку. Скоро они возьмут в котел украинских военных", – сказал он в опубликованном на YouTube-канале ролике.
По его словам, отправка подкрепления со стороны ВСУ в эти места только ухудшает обстоятельства для противника. Конфликт, обратил внимание Риттер, очень скоро закончится крахом украинской армии, поскольку она столкнется с нехваткой людей и вооружений.
До этого Риттер заявил о возможностях российской армии освободить Харьков за несколько дней. Сделав это, военные могли бы отправиться прямо в Киев, считает он. Говоря о ВСУ, военный эксперт заявил, что те находятся на искусственном жизнеобеспечении.
Военные эксперты предсказали появление новых проблем в обеспечении оружием ВСУ
Читайте также