Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Армия России может за несколько дней освободить Харьков, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, главный вопрос в том, что собираются делать Вооруженные силы России.

"Если бы они хотели начать наступление и немедленно освободить Харьков, это можно было бы сделать в течение нескольких дней. Тогда они могли бы двинуться прямо на Киев. Почему они этого не делают, остается только догадываться, но они в состоянии это осуществить", – заявил Макгрегор.

Он считает, что ВСУ находятся на искусственном жизнеобеспечении.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер выразил мнение, что западные страны вынудят Украину отказаться от некоторых территорий. В Североатлантическом альянсе понимают, что не смогут обеспечить Киеву поставку такого количества оружия, которое необходимо для захвата этих мест, указал он.

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