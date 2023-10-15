На Украине признали, что у Запада нет столько систем ПВО, сколько просит Киев

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Украина на зимний период будет брать в аренду часть необходимых ей систем ПВО, однако доставлять их будут постепенно, так как у партнеров нет их столько, сколько просит Киев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя командования ВВС Украины Юрия Игната.

Как отметил Игнат, в мире нет столько систем ПВО, сколько нужно Украине. Также он подчеркнул, что практика аренды систем ПВО "уже есть", однако не стал называть страны, с которыми достигнута такая договоренность.

"Понятно, что каждая страна, прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст", – признал Игнат.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого сообщил, что Киев попросил некоторые страны передать ему системы ПВО хотя бы на зимний период. По его словам, они нужны для защиты энергетических объектов и продвигаемого Украиной коридора для вывоза зерна.

Ранее Владимир Путин заявил о полном провале украинского контрнаступления. При этом, как заявил российский лидер, украинская сторона продолжает готовить наступательные операции на некоторых участках в зоне СВО.