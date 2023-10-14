Российские войска начали наступление по всей линии фронта на Украине – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Крупномасштабное наступление российских войск стало неожиданностью для украинской армии. Об этом заявила обозреватель британского издания The Spectator Светлана Моренец.

Журналистка отмечает, что войска РФ начали наступление по всей линии фронта. По мнению Моренец, ВС РФ намерены сковать украинских военнослужащих и не допустить перемещения резервов ВСУ.

Она также привела комментарии украинских солдат, которые описывают данную ситуацию как "ад". Некоторые из них сообщили, что потеряли несколько позиций, так как оказались в меньшинстве.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил об окончании украинского контрнаступления. Он добавил, что Вооруженные силы РФ перешли к активным боевым действиям почти по всей зоне спецоперации.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отметил, что конфликт между Украиной и Россией находится на финальной стадии. При этом он не смог назвать точную дату завершения противостояния. По его словам, последняя стадия противостояния наиболее страшна для Украины.

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