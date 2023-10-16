16 октября, 15:51Политика
ВС РФ уничтожили узел связи на аэродроме Миргород Полтавской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские вооруженные силы уничтожили узел связи на аэродроме Миргород Полтавской области.
Об этом сообщил телеграм-канал Минобороны России.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике в 119 районах", – уточнили в военном ведомстве.
Кроме этого, в Минобороны сообщают о поражении ракетно-артиллерийских складов и хранилища авиационного топлива в Хмельницкой области, а в Херсонской и Днепропетровской областях были сбиты два истребителя и один штурмовик воздушных сил Украины.
Ранее украинские издания сообщили о серии взрывов в ночь с 15 на 16 октября в Миргороде, Кропивницком и пригороде Днепропетровска.
Между тем, Владимир Путин заявил, что украинская сторона несет огромные потери в попытках контрнаступления. Они в восемь раз превышают российские.
"Потери просто огромные – один к восьми примерно, если в соотношении", – сказал президент России.
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