Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы устраняют украинских боевиков, используя три котла. Об этом бывший американский разведчик Скотт Риттер рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона.

Военный эксперт объяснил, что солдаты ВС РФ создали три огромных котла, которые вынуждают ВСУ направлять туда резервы для удержания своих позиций. При этом контроль в зоне боевых действий продолжает удерживать российская армия, подчеркнул Риттер.

По его мнению, можно ожидать, что скоро Вооруженные силы России освободят новые территории.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины подводят новые подразделения на краснолиманское направление. По его словам, украинская армия понесла серьезные потери на данном участке фронта.

В свою очередь, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на разных направлениях, однако терпят неудачи. Он добавил, что российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника.



Огнеметные системы РФ ударили по укрытиям двух бригад ВСУ у поселка Сергеевка