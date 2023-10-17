Марочко заявил, что ВСУ подводят новые подразделения на краснолиманское направление

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины подводят новые подразделения на краснолиманское направление. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

"На краснолиманском направлении отмечаются частичные ротационные мероприятия противника", – сказал он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко уточнил, что украинская армия во время активных вооруженных действий на указанном направлении понесла серьезные потери. Для восстановления боеспособности в районы населенных пунктов Торское, Червоная Диброва и Серебрянского лесничества не будут поступать свежие силы армии Украины. При этом часть подразделений, выполнивших боевые задачи, будут выведены.

Марочко добавил, что в районе Серебрянского лесничества на позиции введены боевики штурмовой группы "Азов" (украинская структура, признанная террористической и запрещена в РФ), недавно вернувшиеся с одного из полигонов НАТО.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предпринимают попытки наступления на разных направлениях, однако терпят неудачи. Шойгу добавил, что российской армии удается улучшить тактическое положение и не допустить продвижения противника. Глава Минобороны заметил, что Вооруженные силы РФ выстроили глубокую эшелонированную активную оборону на всех участках фронта.

ВС РФ отбили все атаки ВСУ на купянском направлении