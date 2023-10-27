Экс-разведчик США рассказал о работе ПВО России в зоне СВО

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Соединенные Штаты не понимают, как Россия смогла создать такую сильную противовоздушную оборону (ПВО) в зоне проведения спецоперации. Об этом экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал в эфире YouTube-канала журналиста Гарланда Никсона.

По его словам, они знают только, что украинские истребители сбиваются. Небо заполнено радарами и АВАКСами (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения. – Прим. ред.), американцы наблюдают за всем, но не понимают, что происходит, сказал Риттер.

Многоуровневая и сложная система ПВО России, по его мнению, сбивает все, что взлетает у противника в зоне боевых действий. Бывший разведчик считает, что она даст Москве преимущество в войне будущего. Все передовые американские самолеты будут буквально "испаряться в воздухе" в случае развития гипотетического конфликта, спрогнозировал он.

Ранее Скотт заявлял, что российские солдаты создали три огромных "котла", которые вынуждают украинцев направлять туда резервы для удержания своих позиций. При этом контроль в зоне боевых действий продолжает удерживать ВС РФ.

Он предполагает, что скоро российская армия освободит новые территории.

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