Летевший на Москву дрон сбили возле деревни Борисовки

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Беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен в районе деревни Борисовки, сообщил врио главы городского округа Подольск Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

По его словам, предварительно, на территории падения обломков разрушений и пострадавших нет. Он уточнил, что силы ПВО сработали утром и призвал горожан сохранять спокойствие.

"Прошу сохранять спокойствие! Ситуацию держу на контроле", – написал Артамонов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО утром в среду, 29 ноября, отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил мэр.