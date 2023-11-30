ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала агента спецслужб Украины по подозрению в совершении шпионажа в Крыму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Отмечается, что задержанный проживает в республике. По информации ведомства, он "по заданию противника" отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, которые предназначаются для обороны Крыма.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Крыму россиянина, который отправлял на Украину компоненты для военной авиатехники. Его действия классифицировали по статье "Государственная измена".

Также в аэропорту Кемерово задержали 36-летнего мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. Против него возбудили уголовные дела об участии в террористической организации и государственной измене.

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