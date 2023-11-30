Над Брянской областью сбили беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Над Брянской областью с помощью средств ПВО был сбит дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.

Отмечается, что атака украинского беспилотника была пресечена в 17:30 в четверг, 30 ноября.

В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников украинской стороны. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.

Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.



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