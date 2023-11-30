30 ноября, 19:08Происшествия
Над Брянской областью сбили беспилотник
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Над Брянской областью с помощью средств ПВО был сбит дрон Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в телеграм-канале Минобороны России.
Отмечается, что атака украинского беспилотника была пресечена в 17:30 в четверг, 30 ноября.
В ночь на 26 ноября и утром некоторые регионы РФ подверглись атаке беспилотников украинской стороны. Сначала Минобороны России сообщило об 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.
Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.
Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях
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