Один человек погиб при обстреле села Курской области со стороны ВСУ

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Житель села Алексеевка Глушковского района Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Как отметил губернатор Старовойт, 23 декабря со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам главы региона, в результате обстрела в различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, была повреждена линия электропередачи.

По словам главы региона, восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно.

В четверг, 21 декабря, мирный житель пострадал при обстреле ВСУ села в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.