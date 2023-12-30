Давление со стороны Вооруженных сил России на фронте не прекращается – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Давление Вооруженных сил России на линии фронта на Украине не прекращается. Об этом заявил корреспондент Кристоф Ваннер в репортаже для немецкого телеканала Welt TV.

"Давление российских войск большое, и оно не ослабевает", – заявил он.

Ваннер уточнил, что ВСУ несут большие потери. По словам журналиста, особенно это заметно на донецком направлении.

По мнению Ваннера, недавнее освобождение российскими силами Марьинки поможет им продвинуться вперед.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Залужный также заявил, что украинские войска могут полностью покинуть и Авдеевку через 2–3 месяца. Он отметил, что Украине не нужно зацикливаться и "устраивать какое-нибудь шоу вокруг конкретного населенного пункта".

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения