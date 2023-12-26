Главком ВСУ Залужный допустил вывод войск из Авдеевки через 2–3 месяца

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Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что войска могут полностью покинуть Авдеевку через 2–3 месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию украинских СМИ.

Говоря об Авдеевке, Залужный заявил, что Украине не нужно зацикливаться и "устраивать какое-нибудь шоу вокруг конкретного населенного пункта". По его словам, ведение боевых действий не зависит от мнения депутатов и журналистов.

"У (ВС РФ. – Прим. ред.) есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении. И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. <...> будем оборонять (Авдеевку. – Прим. ред.) ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей", – сказал главком ВСУ.

Ранее Залужный признал потерю Марьинки. Ее освободили российские войска. Говоря о потере города, главком ВСУ сообщил, что украинский войска отошли с его западных окраин.

