Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 16:30

Политика

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима ЧС

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима ЧС

Посольство РФ находится на связи с ведомствами Турции по пожару на горнолыжном курорте

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили возможные контакты с США по конфликту на Украине

Трамп подписал почти 200 указов в первый день на посту президента США

Си Цзиньпин и Владимир Путин провели видеоразговор

Новости мира: Трамп приостановил помощь Украине на 90 дней

Военнослужащим инженерных войск группировки "Запад" вручили госнаграды

Новости мира: восемь человек погибли при пожаре в сербском доме престарелых

Госдума предложила запретить бизнесу навязывать дополнительные услуги

ВСУ перебрасывают резервы в пригород Красноармейска

Мексиканцы, которые хотели стать американцами, находятся в отчаянии. Основные пропускные пункты на границе закрыли с первых минут, когда президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Многие не успели въехать.

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит немедленно закрыть "все незаконные въезды" из Мексики в США и направить войска на границу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоДарья ТащинаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика