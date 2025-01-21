Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима ЧС

Мексиканцы, которые хотели стать американцами, находятся в отчаянии. Основные пропускные пункты на границе закрыли с первых минут, когда президент США Дональд Трамп официально вступил в должность. Многие не успели въехать.

Трамп подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Это, по его мнению, позволит немедленно закрыть "все незаконные въезды" из Мексики в США и направить войска на границу.

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