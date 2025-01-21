Силы ПВО сбили три беспилотника над Ростовской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата над Ростовской областью в районе Каменска-Шахтинского. Об этом сообщает врио региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также в спасательные службы не поступали данные о разрушениях.

"Военные продолжают работу", – уточнил глава региона.

За ночь 21 января средства ПВО уничтожили 55 украинских беспилотников над шестью российскими регионами. По данным Минобороны, 22 дрона уничтожили над Брянской областью, 12 – над Ростовской, 10 – над Смоленской, шесть – над Воронежской, четыре – над Саратовской и еще один беспилотник – над Курской областью.