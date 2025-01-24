Подрыв поезда с грузом для ВСУ произошел в Ровненской области Украины

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В Ровненской области Украины произошел подрыв железнодорожных путей, из-за чего сошел с рельсов поезд с грузом для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу областной администрации Александра Коваля.

По его словам, инцидент произошел на одном из объектов "Украинской железной дороги" в Дубенском районе в ночь на 22 января. Никто не пострадал. Других подробностей Коваль не привел.

Согласно информации СМИ, подрыв произошел в районе населенного пункта Судобичи. С рельсов сошли десять вагонов, на место происшествия отправляли спецтехнику и полицию.

Ранее российские военнослужащие поразили критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса страны.

Для выполнения задачи были задействованы оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия. ВС РФ также ликвидировали скопления живой силы и техники противника в 144 районах.