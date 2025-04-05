Тление происходит на крыше Российской государственной библиотеки

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Тление обрешетника кровли произошло в здании Российской государственной библиотеки в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Как уточнило ведомство, в оперативные службы поступила информация о пожаре по адресу: улица Воздвиженка, дом 3/5, где, согласно данным из открытых источников, располагается Российская государственная библиотека.

При этом по внешним признакам спасатели не выявили возгорания. Они организовали проверку газодымозащитной службы при помощи тепловизоров. Кроме того, огнеборцы установили подъемный механизм для анализа состояния кровли объекта. В результате там было зафиксировано тление.

Однако сведений о пострадавших не поступало. На месте задействованы 49 человек личного состава и 13 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в Москве. СМИ писали, что дым было видно во многих районах города. В связи с возгоранием по участку указанной улицы было перекрыто движение.

Спустя время специалисты смогли локализовать и ликвидировать пожар. На месте происшествия работали около 70 человек и 20 единиц техники.

