Умер кот Хатико, живший 7 лет на могиле хозяина в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Подъëм"

Кот из Махачкалы по кличке Хатико, который 7 лет жил на могиле своего хозяина, умер. Об этом сообщается в телеграм-канале некоммерческой организации помощи животным "Усатый-Полосатый".

"Почему в его историю поверили не все люди? Наверное потому, что люди не способны на такую преданность, верность и самопожертвование, на которую способны кошки", – говорится в сообщении.

В организации подчеркнули, что благодаря помощи неравнодушных животное прожило еще почти два месяца жизнью домашнего кота. Его прах перевезут в Дагестан и похоронят на могиле владельца.

В феврале жительница Дагестана Хадижа рассказывала, что пришла на могилу к старшему брату и недалеко от захоронения заметила кота. Родственники сказали Хадиже, что за несколько месяцев до этого там был похоронен хозяин кота, после чего животное поселилось на его могиле.

По данным СМИ, из-за жизни на улице под дождем и снегом у кота развилась пневмония, сгнило ухо, испортились зубы и печень. Женщина отнесла животное к ветеринарам в одну из клиник Махачкалы. Затем его отправили лечение в Санкт-Петербург.

