Потерявшаяся собака Блюм найдена в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "Юки_дома"

Потерявшаяся ивисская борзая Блюм найдена в Ленинградской области в 20 километрах от дома. Об этом сообщили волонтеры поисковой команды "Юки Дома".

Волонтеры обнаружили собаку на территории гаражного корпоратива. Они позвонили владелице питомца и рассказали о его местоположении, после чего женщина приехала на место и поймала собаку.

Сейчас Блюм находится дома. Хозяйка собаки выразила признательность всем, кто участвовал в поисках, и сообщила, что пес чувствует себя нормально.

О пропаже Блюма стало известно 3 апреля. Пес сбежал из дома в поселке Красный Бор и сел в электропоезд, о чем свидетельствовали фотографии очевидцев. Также свидетели сообщали, что собака вышла на перроне, после чего ее видели в другом месте.

СМИ писали, что из "Ласточки", которая направлялась в сторону Санкт-Петербурга, ее якобы хотел выгнать один из пассажиров, но потом это сделал охранник подвижного состава РЖД. Однако сотрудники Октябрьской железной дороги опровергли эту информацию и заявили, что собаку никто не выгонял, а она сама выбежала из вагона.