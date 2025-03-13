Академик РАН Камалов: здоровый сон обеспечивает защиту организма от инфекций

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Здоровый режим сна способен обеспечить первую линию защиты иммунитета от инфекций. Об этом рассказал академик РАН Армаис Камалов.

"Сейчас время инфекций, которые поражают очень многих. Многие болеют. Но мало кто представляет, что первой линией защиты нашей иммунной системы как раз является здоровый сон", – цитирует его ТАСС.

Эксперт призвал с пониманием относиться к патологическим процессам, которые происходят в организме на фоне нарушения сна.

Между тем для улучшения качества сна необходимо минимизировать свет и исключить раздражающие факторы, отметили врачи Елена Малышева и Андрей Продеус. Попадание света в глаза препятствует выработке мелатонина. Малышева посоветовала использовать во время сна специальную маску. Кроме того, необходимо сократить нагрузку на органы.

Ранее ученые из Копенгагенского университета выяснили, что снотворное средство золпидем мешает глимфатической системе мозга выводить токсичные белки, так как вызывает сбои в колебаниях нейротрансмиттера норадреналина. Глимфатическая система в мозге отвечает за удаление амилоида и тау-белков, которые связаны с болезнью Альцгеймера и другими заболеваниями, провоцирующими разрушение нервной ткани.

