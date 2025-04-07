Телеведущая Тодоренко рассказала о победе на суде о защите чести и достоинства

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Regina Todorenko

Телеведущая Регина Тодоренко заявила о своей победе на суде по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аккаунт телеведущей в Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Тодоренко рассказала, что суд Москвы отклонил иск писательницы Дарины Мишиной, связанный с правами на книгу "Регина-Путешественница". Она подчеркнула, что суд вынес "законное и справедливое решение" после того, как ознакомился с данным делом.

Телеведущая также отметила, что книга является результатом ее "собственного труда", напомнив, что название "Регина-Путешественница" существует уже более 10 лет.

"Девочке, которая предложила свои услуги в написании книги, а впоследствии подала в суд, тогда было всего 12 лет. То есть даже гипотетически нельзя представить, что идея возникновения моего бренда принадлежит ей", – объяснила телеведущая.

При этом, по ее словам, в ходе судебного разбирательства она получила много угроз в свой адрес, из-за чего она и решила поделиться решением суда, чтобы доказать "безосновательность" критики.

"Я мама двоих сыновей. И как мама, жена, автор книги и человек, уверенный в своей правоте, хочу уберечь себя и свою семью", – заключила Тодоренко.

Ранее блогер и модель Мария Погребняк заявила о намерении подать иск в суд на депутата ГД Виталия Милонова. Эту меру Погребняк решила принять после критики Милонова позиции блогера, которая заявила, что мужчины обязаны платить женам-домохозяйкам зарплату в размере 250 тысяч рублей за выполнение работы няни, уборщицы и повара.