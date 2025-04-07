Муж беременной женщины, избитой детской лопаткой в Москве, прокомментировал инцидент

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Конфликт беременной москвички и молодой матери с ребенком произошел из-за выгула собаки. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил муж женщины, получившей травму от детской лопатки, Анатолий Косой.

Инцидент случился в столичном районе Лефортово во дворе одного из домов по Красноказарменной улице. По словам мужчины, женщина с ребенком была недовольна выгулом собаки, поэтому стала кричать на его жену Марину матом и снимать ее на видео.

Беременная женщина тоже достала телефон, но молодая мать ударила оппонентку четыре раза по голове. После этого пострадавшая позвала на помощь мужа. Когда мужчина спустился на улицу, нападавшая заявила, что будет общаться только с полицией.

Семейная пара отошла на 10 минут, чтобы посмотреть записи с камер видеонаблюдения, но когда они вернулись к месту конфликта, женщина с ребенком уже ушла.

"Сейчас ее чатом двора ищем, ну и потом по камерам посмотрим, в какой подъезд она зашла", – рассказал муж пострадавшей.

После инцидента они с женой отправились в травмпункт, но прибыли туда до того, как на теле появились синяки. Оттуда их направили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"Там час просидели, говорят, мы вас не примем, потому что у нас нет роддома. Боятся, что начнется осложнение", – отметил мужчина.

Сотрудники НИИ вызвали скорую помощь, и в итоге пострадавшую направили в городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева. Там медики установили, что беременная получила черепно-мозговую травму. После получения документов муж пострадавшей планирует направиться в полицию.

Ранее 35-летний мужчина избил сотрудника магазина на Каширском шоссе в Москве. Мужчина хотел украсть две бутылки алкоголя, но его попытался остановить сотрудник супермаркета. Тогда злоумышленник вступил с работником в драку. После этого последнему потребовалась медицинская помощь. Позже напавший был задержан и арестован.

