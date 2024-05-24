Ставшая мемом собака Кабосу умерла на 19-м году жизни

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kabosumama

Собака породы шиба-ину по кличке Кабосу, ставшая героем мема и прообразом Доге, умерла на 19-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на хозяина собаки.

"Кабосу был самой счастливой в мире собакой. И я был самым счастливым в мире владельцем", – сообщил мужчина в своем блоге.

Хозяин Кабосу также добавил, что проведет прощальное мероприятие с питомцем 26 мая.

Собака стала известным героем мема после легендарного снимка в 2010 году. Позже морда Кабосу стала символом криптоваалюты Dogecoin. В конце прошлого года у животного диагностировали хроническую лимфолейкемию, которая представляет собой злокачественную опухоль в крови, и острый холангиогепатит – воспаление печени.

До этого в ЮАР умерла знаменитая свинья-художница по кличке Пигкассо. Хозяйка свиньи забрала ее с бойни, когда той было 4 недели. За свою жизнь Пигкассо создала около 500 картин.

