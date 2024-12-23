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23 декабря, 16:30

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В Москве прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур

В Москве прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур

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В парке Победы прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур в преддверии фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи". Участниками стали скульпторы, актеры, блогеры и гости.

Скульптор Александр Жидков подчеркнул, что работа с льдом требует воображения и мастерства, а блогеры и звезды отметили уникальную атмосферу фестиваля. По словам организатора Александра Ковтунца, лед для фигур привозят из озер, что делает конструкции устойчивыми даже при плюсовой температуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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