В Москве прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур

В парке Победы прошел мастер-класс по созданию ледовых скульптур в преддверии фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи". Участниками стали скульпторы, актеры, блогеры и гости.

Скульптор Александр Жидков подчеркнул, что работа с льдом требует воображения и мастерства, а блогеры и звезды отметили уникальную атмосферу фестиваля. По словам организатора Александра Ковтунца, лед для фигур привозят из озер, что делает конструкции устойчивыми даже при плюсовой температуре.

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