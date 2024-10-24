24 октября, 14:45Город
Десять тысяч детей посетили мастер-классы на рыбных рынках Москвы
Мастер-классы, которые проходят на рыбных рынках Москвы, посетили 10 тысяч детей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
Профессиональные повара составляют программу с учетом возраста участников. Блюда, которые готовят ребята, не требуют специальных навыков и редких ингредиентов – их легко повторить дома. Дети варят супы и каши, пекут пирожки с печенью трески и блины с разными начинками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.