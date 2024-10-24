Десять тысяч детей посетили мастер-классы на рыбных рынках Москвы

Мастер-классы, которые проходят на рыбных рынках Москвы, посетили 10 тысяч детей. Об этом сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Профессиональные повара составляют программу с учетом возраста участников. Блюда, которые готовят ребята, не требуют специальных навыков и редких ингредиентов – их легко повторить дома. Дети варят супы и каши, пекут пирожки с печенью трески и блины с разными начинками.

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