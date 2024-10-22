Сферу здравоохранения в столице продолжают модернизировать. С 2011 года в Москве было открыто более 150 современных медицинских учреждений, включая флагманский центр городской клинической больницы имени Вересаева и многопрофильный клинический центр "Коммунарка". До конца 2028 года планируется завершить переход всего здравоохранения столицы на высокотехнологичный стандарт.

Во флагманском центре ГКБ имени Вересаева все оснащено по последнему слову техники, включая оптические когерентные томографы и системы медицинской визуализации. Это позволяет проводить диагностику, интенсивную терапию и оперативные вмешательства с высокой точностью.

Комплекс клинического научного центра имени Логинова также оборудован передовыми технологиями, включая линейные ускорители для радиотерапии. Аппарат позволяет точно облучать опухоли, минимизируя воздействие на здоровые ткани. На базе центра действует централизованная патоморфологическая лаборатория, где ежедневно проводится до 1,5 тысячи исследований.

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