Игра-путешествие пройдет в Петровском путевом дворце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабная игра-путешествие по русским сказкам стартует в Петровском путевом дворце, передает портал мэра и правительства Москвы.

В новогоднее семейное путешествие, которое продлится до 8 января, приглашают детей от 3 до 11 лет, их родителей, бабушек и дедушек. Они смогут принять участие в новогодней интерактивной программе, выполнить увлекательные задания, встретиться с Дедом Морозом и другими фольклорными героями, послушать старинную музыку в живом исполнении, полюбоваться красивыми декорациями и убранством дворца.

Сеансы начинаются в 11:00, 14:00 и 17:00 и продлятся по полтора часа. Вход – по билетам.

"В этом году впервые на центральной площади одного из самых узнаваемых архитектурных памятников Москвы, Петровского путевого дворца, открылась ярмарка в рамках городского фестиваля "Путешествие в Рождество". Также впервые во дворце проходит новогодняя игра-путешествие. Это не стандартное представление. Во многом формат новогодней игры определила архитектура самого дворца", – рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Александр Зель.

Специально для семейной игры в парадных залах разместили интерактивные трехмерные декорации, созданные по мотивам иллюстраций известного русского художника Ивана Билибина.

К примеру, Петровская гостиная превратилась в площадку "Терем расписной". Там маленькие москвичи и их родители смогут сыграть в бирюльки и блошки, научиться пользоваться деревянными ложками как музыкальным инструментом, посоревноваться в ловкости и скорости в забаве "Проворные мотальщики". Помимо этого, девочкам предстоит сделать сияющий кокошник, а мальчикам – спасти свои корабли и победить 30 "витязей прекрасных".

На площадке "Бранное поле" в Парковой гостиной пройдут бои на мечах из войлока и силовые состязания по перекидыванию мягких валунов. В тире "Царевна-лягушка" мальчиков обучат стрельбе у опытного лучника. Девочек научат вышивать крестиком по ткани с орнаментом, заправленной в огромные пяльцы.

В Кавалерской гостиной разместится ярмарочная площадка, куда перенеслись уличные развлечения. Гости сыграют в пушистые нетающие снежки, прокатятся с горки, померяются силой в перетягивании каната и поучаствуют в творческом мастер-классе. В красочных тематических фотозонах можно сделать памятные снимки.

В Дворцовой гостиной артисты кукольного театра покажут представление по "Сказке о золотом петушке" А. С. Пушкина. Кульминация игрового путешествия пройдет под куполом Круглого зала, куда можно попасть из всех гостиных. Возле высокой новогодней ели можно встретить Деда Мороза, который не только будет водить хороводы, но также споет и сыграет на свирели.

Посетители Петровского путевого дворца смогут также оценить его архитектурный ансамбль и посетить площадку фестиваля "Путешествие в Рождество". Для жителей и гостей столицы подготовили угощения, развлечения по мотивам сказки "Щелкунчик" и тематические мастер-классы. Ярмарка работает в рамках проекта "Зима в Москве" до 12 января включительно.

Ранее на ВДНХ открылись новые живописные лыжные трассы в рамках проекта "Зима в Москве". Они проходят по парку "Останкино" и Главному ботаническом саду имени Н. В. Цицина. Для сезона 2024/2025 года были организованы пять маршрутов. Основным прогулочным стал "ЗОЖ-маршрут "Останкино", его протяженность составляет пять километров, он идет вдоль пешеходных дорожек в лесной части парка "Останкино".

