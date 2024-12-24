"Сити": яркие театральные премьеры на новогодние праздники

Команда проекта "Сити" продолжает рассказывать о спектаклях, которые стоит посетить на новогодних каникулах.

В Государственном академическом Малом театре представили постановку "Лев Гурыч Синичкин или провинциальная дебютантка". Показы состоятся 5 и 19 января.

На сцене Московского Академического театра Сатиры зрителей ждет спектакль "Чистый понедельник", созданный по одноименному рассказу Ивана Бунина. Это произведение высоко оценено театральными критиками, а ближайшие показы пройдут 29 декабря и 7 января.

Подробнее – в программе "Сити".