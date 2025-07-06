Захарова показала надпись на номерах кортежа Лаврова на саммите БРИКС

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова показала номера на автомобиле кортежа министра иностранных дел Сергея Лаврова. Фотографию она опубликовала в своем телеграм-канале.

На номерах написано "Мы – Россия! Мы – Лавров!".

Глава МИД РФ прибыл в Рио-де-Жанейро 6 июля для участия в саммите БРИКС.

Ранее Владимир Путин заявил, что БРИКС превосходит некоторые другие объединения, включая G7 по экономическим показателям. По словам главы государства, страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по основным направлениям в политике и безопасности, экономике и финансах, культурных и гуманитарных контактах.

Президент обратил внимание на то, что объединительная повестка дня БРИКС востребована в нынешней обстановке. Государства объединения представляют разные модели развития, добавил он.

