Президент Бразилии дал жесткий ответ Трампу на саммите БРИКС

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Президент США Дональд Трамп не должен вмешиваться во внутренние дела Бразилии. Об этом заявил бразильский лидер Лула да Силва на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что нынешние власти Бразилии преследуют экс-президента Жаира Болсонару по политическим мотивам. Американский лидер назвал это "охотой на ведьм".

В ответ Лула да Силва посоветовал главе Белого дома следить за своим государством и подчеркнул, что у Бразилии есть свои законы и правила. По его словам, только граждане страны могут решать, что правильно, а что – нет.

"Мы – суверенная страна. Не приемлем вмешательства или поучений от кого-либо", – добавил бразильский лидер.

Бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару было запрещено участвовать в выборах до 2030 года из-за подозрений его причастности к массовым протестам в стране в 2023 году. Прокуратура Бразилии выступала с требованием включить экс-президента в список фигурантов расследования по факту погромов в столице.