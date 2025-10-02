Захарова заявила, что Чехия не уведомляла о запрете на въезд по диппаспортам

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Чехия еще официально не уведомляла Россию о запрете на въезд в страну обладателям дипломатических и служебных паспортов. При этом в Праге должны осознавать, что Москва готова дать ответ на любое недружественное действие, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Деталями этой недружественной акции они не поделились, соответственно, мы не располагаем (ими. – Прим. ред.)", – цитирует ее РИА Новости.

Несколько дней назад, 30 сентября, правительство Чехии запретило въезд в страну неаккредитованным российским дипломатам. Глава МИД страны Ян Липавский уточнил, что мера коснулась и международных аэропортов.

Затем визовые центры Чехии в России прекратили работу. Теперь для подачи заявлений о выдаче чешских шенгенских виз гражданам нужно обращаться в консульский отдел посольства республики в Москве.

Захарова назвала "безумной новеллой" данные меры, которые разработала Прага. Она пообещала, что МИД изучит вопрос.

