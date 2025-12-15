Испания выделила на помощь Украине 2 млрд евро

Фото: 123RF.com/wirestock

Испания выделила Украине 2 миллиарда евро помощи, рассказал премьер-министр королевства Педро Санчес.

"Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной", – приводит слова Санчеса РИА Новости.

Он также добавил, что 3 месяца назад Мадрид создал офис по восстановлению Украины. Он займется вопросами реформ и модернизации страны.

Ранее Еврокомиссия предложила странам Евросоюза рассмотреть варианты финансирования Украины. В частности, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен указала на необходимость обсуждения альтернатив помощи Киеву в виде кредитов и грантов.

Кроме того, власти США собирались выделить на поддержку безопасности Украины 400 миллионов долларов в 2026 году.