Путин подписал закон о ратификации соглашения с Индией об отправке военных

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения России и Индии о порядке отправки военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов на территорию друг друга.

Эти договоренности в том числе упорядочивают материальное обеспечение военных и техники. Установленный порядок будет использоваться во время совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф. В других случаях порядок будет использован по договоренности.

Кроме того, ратификация документа упрощает взаимное использование воздушного пространства двух стран и заход военных кораблей России и Индии в порты друг друга. Соглашение также укрепляет сотрудничество государств в военной сфере.

Ранее Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве России с Венесуэлой.

Из документа следует, что соответствующий договор был подписан между Москвой и Каракасом 7 мая 2025 года. Он расширит взаимодействие и кооперацию двух стран в политической и экономической сферах, в том числе энергетике, добыче полезных ископаемых, транспорте, связи, в области безопасности, противодействия терроризму и экстремизму.

